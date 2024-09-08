Зеленский дал должности в ОП Камышину, Верещук и Никите

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником по стратегическим вопросам. Ирину Верещук и Виктора Микиту назначили на должность заместителя руководителя ОП, передает УНН.

Назначить Камышина Александра Николаевича советником Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата) - говорится в указе Зеленского.

Также Зеленский своими указами назначил Ирину Верещук заместителем Руководителя Офиса Президента Украины, Виктора Микиту заместителем Руководителя Офиса Президента Украины и Дмитрия Литвина советником Президента Украины по вопросам коммуникаций.

Соответственно Зеленский уволил Виктора Микиту с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Дополнение

Ранее журналист Виталий Глагола сообщал, что Виктор Микита, чье увольнение с должности главы Закарпатской ОГА согласовало правительство, будет назначен на должностьзаместителя главы Офиса Президента по вопросам региональной политики, экономики, энергетики и других региональных вопросов.

4 сентября Верховная Рада поддержала отставку Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также ВР со второй попытки поддержала отставку Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.