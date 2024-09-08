Зеленский дал должности в ОП Камышину, Верещук и Никите
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил Камышина советником по стратегическим вопросам, а Верещук и Микиту - заместителями руководителя ОП. Никита уволен с должности председателя Закарпатской ОГА.
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником по стратегическим вопросам. Ирину Верещук и Виктора Микиту назначили на должность заместителя руководителя ОП, передает УНН.
Назначить Камышина Александра Николаевича советником Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)
Также Зеленский своими указами назначил Ирину Верещук заместителем Руководителя Офиса Президента Украины, Виктора Микиту заместителем Руководителя Офиса Президента Украины и Дмитрия Литвина советником Президента Украины по вопросам коммуникаций.
Соответственно Зеленский уволил Виктора Микиту с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Дополнение
Ранее журналист Виталий Глагола сообщал, что Виктор Микита, чье увольнение с должности главы Закарпатской ОГА согласовало правительство, будет назначен на должностьзаместителя главы Офиса Президента по вопросам региональной политики, экономики, энергетики и других региональных вопросов.
4 сентября Верховная Рада поддержала отставку Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Также ВР со второй попытки поддержала отставку Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.