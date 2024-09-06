Віктор Микита отримає посаду в ОП - журналіст
Київ • УНН
Уряд погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОВА. Він буде призначений заступником голови Офісу Президента з питань регіональної політики, а область очолить Мирослав Білецький.
Віктор Микита, чиє звільнення з посади очільника Закарпатської ОВА погодив уряд, буде призначений на посаду заступника голови Офісу Президента з питань регіональної політики, економіки, енергетики та інших регіональних питань. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
Глагола написав з посиланням на поінформовані джерела, що нинішній заступник Микити, Мирослав Білецький, очолить область вже найближчим часом. Спочатку його буде призначено виконуючим обов'язки голови Закарпатської ОВА, а після вирішення технічних моментів та бюрократичних процедур Зеленський призначить його головою Закарпатської ОВА.
Віктор Микита буде призначений на посаду заступника голови Офісу Президента з питань регіональної політики, економіки, енергетики та інших регіональних питань. Указ про призначення підпише Володимир Зеленський одразу після того, як повернеться із закордонного відрядження з Німеччини у цю неділю, 8 вересня. Білецького ж призначать в.о. голови ОВА у понеділок, 9 вересня
Також за словами журналіста Віктор Микита збереже вплив на Закарпатську область, а також буде повторно призначений на посаду голови Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу".
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Доповнення
6 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту.
Додамо
Микита з 2003 року працював в правоохоронних органах. Зокрема, був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області та займав відповідальну посаду в центральному апараті Служби безпеки України.
З 2013 по 2014 рік служив у Донецьку.
У 2015—2018 роках — керівник спецпідрозділу СБУ Закарпатської області по боротьбі з організованою злочинністю.
У 2018—2021 роках — керівник спецпідрозділу СБУ Запорізької області по боротьбі з організованою злочинністю.
У 2021 році — перший заступник начальника ГУ СБУ.
10 грудня 2021 року Микита був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
24 лютого 2023 року став начальником Закарпатської обласної військової адміністрації відповідно до Указу Президента щодо утворення військових адміністрацій