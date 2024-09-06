Виктор Микитась получит должность в ОП - журналист

Виктор Микита, чье увольнение с должности главы Закарпатской ОГА согласовало правительство, будет назначен на должность заместителя главы Офиса Президента по вопросам региональной политики, экономики, энергетики и других региональных вопросов. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Глагола написал со ссылкой на информированные источники, что нынешний заместитель Никиты, Мирослав Билецкий, возглавит область уже в ближайшее время. Сначала он будет назначен исполняющим обязанности председателя Закарпатской ОГА, а после решения технических моментов и бюрократических процедур Зеленский назначит его председателем Закарпатской ОГА.

Виктор Микита будет назначен на должность заместителя председателя Офиса Президента по вопросам региональной политики, экономики, энергетики и других региональных вопросов. Указ о назначении подпишет Владимир Зеленский сразу после того, как вернется из заграничной командировки из Германии в это воскресенье, 8 сентября. Билецкого же назначат и.о. председателя ОВА в понедельник, 9 сентября - написал Глагол.

Также по словам журналиста Виктор Микитася сохранит влияние на Закарпатскую область, а также будет повторно назначен на должность председателя Закарпатской областной организации партии «Слуга народа».

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Дополнение

6 сентября Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА Виктора Микиту.

Добавим

Никита с 2003 года работал в правоохранительных органах. В частности, был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области и занимал ответственную должность в центральном аппарате Службы безопасности Украины.

С 2013 по 2014 год служил в Донецке.

В 2015-2018 годах - руководитель спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью.

В 2018-2021 годах - руководитель спецподразделения СБУ Запорожской области по борьбе с организованной преступностью.

В 2021 году - первый заместитель начальника ГУ СБУ.

10 декабря 2021 года Никита был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации.

24 февраля 2023 года стал начальником Закарпатской областной военной администрации в соответствии с Указом Президента о создании военных администраций