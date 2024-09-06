Виктор Микитась получит должность в ОП - журналист

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113025 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110626 просмотра
Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  84999 просмотра
Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

  •  64020 просмотра
США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

  •  56301 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  25746 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110626 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113025 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  183447 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  171264 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  22532 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  94482 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  103020 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  120301 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  161954 просмотра
Актуальное
Виктор Микитась получит должность в ОП - журналист

Виктор Микитась получит должность в ОП - журналист

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 13:55  •  6280 просмотра

Read in English

Правительство согласовало увольнение Виктора Микиты с должности председателя Закарпатской ОГА. Он будет назначен заместителем председателя Офиса Президента по вопросам региональной политики, а область возглавит Мирослав Билецкий.

Виктор Микита, чье увольнение с должности главы Закарпатской ОГА согласовало правительство, будет назначен на должность заместителя главы Офиса Президента по вопросам региональной политики, экономики, энергетики и других региональных вопросов. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Глагола  написал со ссылкой на информированные источники, что нынешний заместитель Никиты, Мирослав Билецкий, возглавит область уже в ближайшее время. Сначала он будет назначен исполняющим обязанности председателя Закарпатской ОГА, а после решения технических моментов и бюрократических процедур Зеленский назначит его председателем Закарпатской ОГА.

Виктор Микита будет назначен на должность заместителя председателя Офиса Президента по вопросам региональной политики, экономики, энергетики и других региональных вопросов. Указ о назначении подпишет Владимир Зеленский сразу после того, как вернется из заграничной командировки из Германии в это воскресенье, 8 сентября. Билецкого же назначат и.о. председателя ОВА в понедельник, 9 сентября

- написал Глагол.

Также по словам журналиста Виктор Микитася сохранит влияние на Закарпатскую область, а также будет повторно назначен на должность председателя Закарпатской областной организации партии «Слуга народа».

Корупційні схеми та угорські зв’язки: політолог розповів про очільника Закарпаття, якого можуть призначити в Офіс Президента4 июня 2024, 16:58 • 27781 просмотр

Дополнение

6 сентября Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА Виктора Микиту.

Добавим

Никита с 2003 года работал в правоохранительных органах. В частности, был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области и занимал ответственную должность в центральном аппарате Службы безопасности Украины.

С 2013 по 2014 год служил в Донецке.

В 2015-2018 годах - руководитель спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью.

В 2018-2021 годах - руководитель спецподразделения СБУ Запорожской области по борьбе с организованной преступностью.

В 2021 году - первый заместитель начальника ГУ СБУ.

10 декабря 2021 года Никита был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации.

24 февраля 2023 года стал начальником Закарпатской областной военной администрации в соответствии с Указом Президента о создании военных администраций

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
  •  16117 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
  •  91236 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
  •  92629 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м
  •  9283 просмотра

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м

Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  102456 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  76291 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  76570 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
5 сентября 2024, 13:46  •  105005 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
5 сентября 2024, 10:57  •  106218 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
5 сентября 2024, 08:59  •  108765 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Популярные

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

  •  56301 просмотра
Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

  •  64020 просмотра
Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  84999 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110626 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113025 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  25746 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110626 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113025 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  183447 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  171264 просмотра

Война

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

  •  27 просмотра
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1567 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1400 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

  •  2197 просмотра
Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

  •  3232 просмотра

политика

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1567 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1400 просмотра
Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

  •  6705 просмотра
Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

  •  4793 просмотра
Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

  •  5018 просмотра

Война

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

  •  27 просмотра
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1567 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1400 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

  •  2197 просмотра
Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

  •  3232 просмотра

политика

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1567 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1400 просмотра
Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

  •  6705 просмотра
Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

  •  4793 просмотра
Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

  •  5018 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  46178 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  43472 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  40178 просмотра

Экономика

Пропускная способность транспорта увеличится вдвое: представлен проект реконструкции пункта пропуска "Ягодин"

Пропускная способность транспорта увеличится вдвое: представлен проект реконструкции пункта пропуска "Ягодин"

  •  2536 просмотра
Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего

Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего

  •  3506 просмотра
В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

  •  11365 просмотра
Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

  •  13610 просмотра
В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

  •  13392 просмотра

Киев

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

  •  28100 просмотра
В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  28153 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  38883 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  120851 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  38729 просмотра