Кабмін звільнив заступників міністрів, які були призначені на нові посади
Київ • УНН
Уряд звільнив заступників міністрів, призначених на нові посади Верховною Радою. Також погоджено звільнення голови Закарпатської ОВА та призначення нових керівників в Чернігівській та Харківській областях.
Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Закарпатської ОВА та звільнив заступників міністрів, які були призначені на нові посади. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, Кабмін звільнив:
- Андрія Сибігу з посади першого заступника міністра закордонних справ, якого ВР призначила очільником МЗС;
- Матвія Бідного з посади заступника міністра молоді та спорту (призначений Радою міністром молоді та спорту);
- Світлану Гринчук з посади заступника міністра енергетики України через призначення парламентом міністром захисту довкілля та природних ресурсів;
- Наталію Калмикову з посади заступника міністра оборони, яка була призначена Радою міністром у справах ветеранів;
- Світлану Даниленко з посади заступника міністра освіти і науки.
Також уряд погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОВА та призначення Сергія Крамаренка головою Чернігівської РДА та Ігоря Турченка заступником голови Харківської ОВА.
Окрім того, тимчасово виконувати обов’язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України буде Анатолій Стельмах, після того, як Рада звільнила Ірину Верещук з цієї посади.
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