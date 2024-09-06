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Кабмін звільнив заступників міністрів, які були призначені на нові посади

Кабмін звільнив заступників міністрів, які були призначені на нові посади

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

Уряд звільнив заступників міністрів, призначених на нові посади Верховною Радою. Також погоджено звільнення голови Закарпатської ОВА та призначення нових керівників в Чернігівській та Харківській областях.

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Закарпатської ОВА та звільнив заступників міністрів, які були призначені на нові посади. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін звільнив:

  • Андрія Сибігу з посади першого заступника міністра закордонних справ, якого ВР призначила очільником МЗС;
  • Матвія Бідного з посади заступника міністра молоді та спорту (призначений Радою міністром молоді та спорту);
  • Світлану Гринчук з посади заступника міністра енергетики України через призначення парламентом міністром захисту довкілля та природних ресурсів;
  • Наталію Калмикову з посади заступника міністра оборони, яка була призначена Радою міністром у справах ветеранів;
  • Світлану Даниленко з посади заступника міністра освіти і науки.

Також уряд погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОВА та призначення Сергія Крамаренка головою Чернігівської РДА та Ігоря Турченка заступником голови Харківської ОВА.

Окрім того, тимчасово виконувати обов’язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України буде Анатолій Стельмах, після того, як Рада звільнила Ірину Верещук з цієї посади.

Рада з другої спроби підтримала відставку Верещук05.09.24, 12:18 • 28094 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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