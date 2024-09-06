Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА и уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил:

Андрея Сибигу с должности первого заместителя министра иностранных дел, которого ВР назначила главой МИД;

Матвея Бедного с должности заместителя министра молодежи и спорта (назначен Радой министром молодежи и спорта);



Светлану Гринчук с должности заместителя министра энергетики Украины из-за назначения парламентом министром защиты окружающей среды и природных ресурсов;



Наталью Калмыкову с должности заместителя министра обороны, которая была назначена Радой министром по делам ветеранов;



Светлану Даниленко с должности заместителя министра образования и науки.



Также правительство согласовало увольнение Виктора Микиты с должности председателя Закарпатской ОГА и назначение Сергея Крамаренко председателем Черниговской РГА и Игоря Турченко заместителем председателя Харьковской ОГА.

Кроме того, временно исполнять обязанности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины будет Анатолий Стельмах, после того, как Рада уволила Ирину Верещук с этой должности.

Рада з другої спроби підтримала відставку Верещук