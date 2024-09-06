Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности
Киев • УНН
Правительство уволило заместителей министров, назначенных на новые должности Верховной Радой. Также согласовано увольнение главы Закарпатской ОГА и назначение новых руководителей в Черниговской и Харьковской областях.
Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА и уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил:
- Андрея Сибигу с должности первого заместителя министра иностранных дел, которого ВР назначила главой МИД;
- Матвея Бедного с должности заместителя министра молодежи и спорта (назначен Радой министром молодежи и спорта);
- Светлану Гринчук с должности заместителя министра энергетики Украины из-за назначения парламентом министром защиты окружающей среды и природных ресурсов;
- Наталью Калмыкову с должности заместителя министра обороны, которая была назначена Радой министром по делам ветеранов;
- Светлану Даниленко с должности заместителя министра образования и науки.
Также правительство согласовало увольнение Виктора Микиты с должности председателя Закарпатской ОГА и назначение Сергея Крамаренко председателем Черниговской РГА и Игоря Турченко заместителем председателя Харьковской ОГА.
Кроме того, временно исполнять обязанности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины будет Анатолий Стельмах, после того, как Рада уволила Ирину Верещук с этой должности.
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