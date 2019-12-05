Зеленський зустрівся з учасниками Євромайдану

Глава держави подякував присутнім за те, що вони відгукнулися на його пропозицію зустрітися, й підкреслив, що для нього це велика честь.

“Мені завжди було цікаво, чим зараз займаються люди, з яких це все почалося. З яких почалася революція. Ми хотіли познайомитися особисто, хотіли проговорити, які є проблеми, бачення в цілому, де ви і чим займаєтеся”, — сказав Зеленський.

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Президент висловив переконання, що молоді люди, які відіграли важливу роль у Революції Гідності та стали рушійною силою протестів, є сильними особистостями, а тому їх варто залучати до життєдіяльності країни. Він зазначив, що хотів би почути від учасників зустрічі їхнє бачення розвитку Української держави та дізнатися про сфери, у яких вони могли б чи хотіли співпрацювати.

“Як можна вас залучити, якщо вам це цікаво? Ви — громадськість. Вам ми можемо довіряти”, — сказав Глава держави.

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Присутні розповіли Володимиру Зеленському про те, як починався Майдан, про свої мотиви участі у протестах, які згодом переросли у Революцію Гідності. Обговорювали те, як події кінця 2013-го — початку 2014 року змінили Україну.

“Що змінилося після подій 2013 року? Насамперед змінилися ми. І цього ніхто в нас забрати не зможе. Це внутрішнє відчуття свободи та впевненість, що голос кожного з нас має значення”, — сказав один із учасників Євромайдану, зауваживши, що тепер кожен може вільно висловлювати свої думки, подорожувати Європою, спілкуватися українською мовою, а країна має незалежну церкву та забезпечену армію.

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“Ми вийшли тому, що вважали, що нас розвертають у бік безправ’я, коли права людини нічого не значитимуть в Україні, і в обійми Митного союзу... Кожен з тут присутніх на якийсь відсоток складається з подій Майдану. І цей шматок себе дуже не хочеться зраджувати. Дуже не хочеться, щоб у нас було так, як до Майдану. Хочеться змін, і ми всі готові докладати до цього зусиль”, — додала інша учасниця тих подій.

Учасники зустрічі також розповіли, чим займаються зараз. Дехто з присутніх став захисником України і провів на фронті кілька років. Інші почали надавати волонтерську допомогу й нині тісно співпрацюють з ветеранами та профільними міністерствами. Дехто працює у сфері освіти, науки тощо. Кожен із присутніх висловив свої пропозиції щодо розвитку держави.

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Зокрема, наголошувалося на необхідності розробки законодавства, яке дало б більше можливостей ветеранам реалізувати себе в органах влади, в інших сферах життєдіяльності країни після служби у зоні бойових дій.

Окремо акцентувалася увага на питанні захисту активістів і тих, хто відстоює права людей, громад, виступає на захист екології. Також прозвучала пропозиція розширити дію закону “Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції” на захист активістів.

Однією з найважливіших тем, яка обговорювалася, було розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.

“Для вас справи Майдану — це дуже особисте. І, повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми закінчили ці справи. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто десь ходить, їздить, чи літає, а повинні сидіти — щоб вони сиділи”, — підкреслив Президент.

Він наголосив на важливості перезавантаження Державного бюро розслідувань і запевнив, що після ухвалення необхідних поправок Верховною Радою прокурори, які займалися справами Майдану, будуть задіяні й надалі. “Ми хочемо поставити крапку у цій справі”, — сказав Володимир Зеленський.

На завершення учасники зустрічі подарували Президенту частину одного з пам’ятників Леніну, який був повалений у часи Революції Гідності.

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Вони також висловили слова підтримки Главі держави напередодні саміту у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня та пов’язали на зап’ястя Главі держави стрічку у національних кольорах — таку, як носили учасники Євромайдану.

Присутні закликали Президента на зустрічі у Парижі не погоджуватися на вибори на Донбасі “під дулами автоматів” і наголосили, що хочуть повернути окуповані території, але не ціною поступок державним суверенітетом. Вони запевнили, що й зараз готові стояти за свою державу та її інтереси.

“Свобода та гідність важливіші не лише за імідж, а навіть за життя. І наші хлопці на фронті це показали”, — сказали молоді активісти.

Президент подякував за підтримку й запевнив, що не зрадить інтересів України.