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Зеленский встретился с участниками Евромайдана

Зеленский встретился с участниками Евромайдана

Киев  •  УНН

 • 14680 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которые были организаторами Евромайдана, и пострадавшими в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

Глава государства поблагодарил присутствующих за то, что они откликнулись на его предложение встретиться, и подчеркнул, что для него это большая честь.

“Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь”, — сказал Зеленский.

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Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать от участников встречи их видение развития Украинского государства и узнать о сферах, в которых они могли бы хотели сотрудничать.

“Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы — общественность. Вам мы можем доверять”, — сказал глава государства.

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Присутствующие рассказали Владимиру Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства. Обсуждали, как события конца 2013-го — начале 2014 года изменили Украины.

“Что изменилось после событий 2013? Прежде всего изменились мы. И этого никто у нас отнять не сможет. Это внутреннее ощущение свободы и уверенность, что голос каждого из нас важен”, — сказал один из участников Евромайдана, отметив, что теперь каждый может свободно выражать свои мысли, путешествовать по Европе, общаться на украинском языке, а страна имеет независимую церковь и обеспеченную армию.

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“Мы вышли потому, что считали, что нас разворачивают в сторону бесправия, когда права человека ничего не значить в Украине, и в объятия Таможенного союза ... Каждый из здесь присутствующих на какой-то процент состоит из событий Майдана. И этот кусок себя очень не хочется изменять. Очень не хочется, чтобы у нас было так, как до Майдана. Хочется перемен, и мы все готовы прилагать к этому усилия”, — добавила другая участница тех событий.

Участники встречи также рассказали, чем занимаются сейчас. Некоторые из присутствующих стал защитниками Украины и провел на фронте несколько лет. Другие начали оказывать волонтерскую помощь и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами. Некоторые работают в сфере образования, науки и тому подобное. Каждый из присутствующих высказал свои предложения по развитию государства.

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В частности, подчеркивалась необходимость разработки законодательства, которое дало бы больше возможностей ветеранам реализовать себя в органах власти, в других сферах жизнедеятельности страны после службы в зоне боевых действий.

Отдельно акцентировалось внимание на вопросе защиты активистов и тех, кто отстаивает права людей, общин, выступает в защиту экологии. Также прозвучало предложение расширить действие закона “О внесении изменений в Закон Украины” О предотвращении коррупции “по обличителей коррупции” в защиту активистов.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников евромайдан.

“Вам дела Майдана — это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть — чтобы они сидели”, — подчеркнул Президент.

Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем. “Мы хотим поставить точку в этом деле”, — сказал Владимир Зеленский.

В завершение участники встречи подарили Президенту часть одного из памятников Ленину, который был свергнут во времена Революции Достоинства.

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Они также выразили слова поддержки главе государства накануне саммита в нормандской формате в Париже 9 декабря и связали на запястье Главе государства ленту в национальных цветах — такую, как носили участники Евромайдана.

Присутствующие призвали Президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе “под дулами автоматов” и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственным суверенитетом. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы.

“Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже жизни. И наши ребята на фронте это показали”, — сказали молодые активисты.

Президент поблагодарил за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины.

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