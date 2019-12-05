Зеленський провів телефонну розмову з Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Про це пише УНН із посиланням на сайт глави держави.
“Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня”, — йдеться у повідомленні.
Більше подробиць наразі не наводиться.
Нагадаємо, перед нормандським самітом очікується зустріч Путіна і Зеленського.
Як повідомлялося, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини.