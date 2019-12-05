Нардеп: перед нормандським самітом очікується зустріч Путіна і Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що зустріч Президента України з президентом РФ відбудеться до початку зустрічі в чотиристронньому форматі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Нормандський саміт розпочнеться з двосторонньої закритої зустрічі між Зеленським і Путіним. Тобто, спочатку пройдуть переговори безпосередньо між Зеленським і Путіним, і тільки після них буде вже загальна зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії", - написав нардеп.
Нагадаємо, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.