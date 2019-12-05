Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт главы государства.
"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря", - говорится в сообщении.
Больше подробностей пока не приводится.
Напомним, перед нормандским саммитом ожидается встреча Путина и Зеленского.
Как сообщалось, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии.