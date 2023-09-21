Зеленський зустрівся з генеральними директорами Уолл-стріт і бізнес-лідерами, щоб обговорити відновлення України - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в середу ввечері з керівниками Уолл-стріт і представниками бізнесу, щоб обговорити зусилля з відновлення зруйнованої війною країни та її економіки. Про це повідомила CNN особа, знайома з цим питанням, пише УНН.
Деталі
У круглому столі, скликаному JPMorgan Chase, брали участь колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, мільярдер Майк Блумберг, власник New England Patriots Роберт Крафт, мільярдер хедж-фонду Білл Акман, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер і мільярдер Баррі Стернліхт, повідомило джерело.
Як повідомило джерело CNN, у центрі уваги зустрічі в середу, що відбулася в центрі Манхеттена, було обговорення шляхів підтримки та інвестування у відбудову України.
Зустріч була продуктивною і тривала довше, ніж очікувалося, хоча поки не зрозуміло, чи вона призвела до твердих зобов’язань з боку керівників компаній.
Доповнення
У лютому JPMorgan направив делегацію до Києва, щоб поінформувати Зеленського про варіанти стабілізації економіки України, яка знаходиться в обложенні, і допомогти країні отримати капітал, необхідний для її відновлення. Українські чиновники підписали меморандум про взаєморозуміння з JPMorgan, щоб допомогти створити дорожню карту реконструкції.
Нагадаємо
Німеччина прийматиме наступну конференцію з відновлення України.