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Зеленський зустрівся з генеральними директорами Уолл-стріт і бізнес-лідерами, щоб обговорити відновлення України - CNN

Київ • УНН

 • 174255 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в середу ввечері з керівниками Уолл-стріт і представниками бізнесу, щоб обговорити зусилля з відновлення зруйнованої війною країни та її економіки. Про це повідомила CNN особа, знайома з цим питанням, пише УНН.

Деталі 

У круглому столі, скликаному JPMorgan Chase, брали участь колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, мільярдер Майк Блумберг, власник New England Patriots Роберт Крафт, мільярдер хедж-фонду Білл Акман, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер і мільярдер Баррі Стернліхт, повідомило джерело. 

Як повідомило джерело CNN, у центрі уваги зустрічі в середу, що відбулася в центрі Манхеттена, було обговорення шляхів підтримки та інвестування у відбудову України.

Зустріч була продуктивною і тривала довше, ніж очікувалося, хоча поки не зрозуміло, чи вона призвела до твердих зобов’язань з боку керівників компаній.

Доповнення

У лютому JPMorgan направив делегацію до Києва, щоб поінформувати Зеленського про варіанти стабілізації економіки України, яка знаходиться в обложенні, і допомогти країні отримати капітал, необхідний для її відновлення. Українські чиновники підписали меморандум про взаєморозуміння з JPMorgan, щоб допомогти створити дорожню карту реконструкції. 

Нагадаємо

Німеччина прийматиме наступну конференцію з відновлення України.

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