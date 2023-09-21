Зеленский встретился с генеральными директорами Уолл-стрит и бизнес-лидерами, чтобы обсудить восстановление Украины - CNN

Детали

В круглом столе, созванном JPMorgan Chase, участвовали бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, миллиардер Майк Блумберг, владелец New England Patriots Роберт Крафт, миллиардер хедж-фонда Билл Акман, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и миллиардер Барри Стернлихт, сообщил источник.

Как сообщил источник CNN, в центре внимания встречи в среду, состоявшейся в центре Манхэттена, было обсуждение путей поддержки и инвестирования в восстановление Украины.

Встреча была продуктивной и длилась дольше, чем ожидалось, хотя пока не ясно, привела ли она к твердым обязательствам со стороны руководителей компаний.

Дополнение

В феврале JPMorgan направил делегацию в Киев, чтобы проинформировать Зеленского о вариантах стабилизации экономики Украины, которая находится в осаде, и помочь стране получить капитал, необходимый для ее восстановления. Украинские чиновники подписали меморандум о взаимопонимании с JPMorgan, чтобы помочь создать дорожную карту реконструкции.

Напомним

Германия будет принимать следующую конференцию по восстановлению Украины.