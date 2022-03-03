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Зеленський заявив, що якби не був президентом, то пішов би у територіальну оборону

Зеленський заявив, що якби не був президентом, то пішов би у територіальну оборону

Київ • УНН

 • 131278 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що якби не був президентом, то сьогодні пішов би у територіальну оборону. Про це він заявив під час пресконференції представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Якби я не був президентом, то я б сьогодні був у територіальній обороні. Я б давав харчі, стріляв би, допомагав, робив би те, що сказали. Може я стріляю не краще інших, я впевнений в цьому. Але так вийшло, що я сьогодні гарант не просто Конституції, а мого народу», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський раніше заявляв, що вважає, що війна не повинна продовжуватися довго та впевнений, що українці боротимуться до кінця.

Зеленський наголошував, що українці будуть боротися стільки, скільки потрібно з Росією, щоб звільнити Україну. Він також закликав російських солдатів не слухати своїх командирів і йти з України.

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