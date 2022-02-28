Зеленський – російським солдатам: “спасайте ваши жизни, уходите”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав російських солдат не слухати своїх командирів і йти з України. Про це він заявив у відеозверненні в понеділок, 28 лютого, пише УНН.
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“Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбито. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас? З Криму, з нашого Криму, з Ялти, Євпаторії, Судак, Сімферополь? Це ж не назви військових таборів для танкистів. Ще раз, 4,5 тисячі вбитих російських окупантів”, - сказав Зеленський.
“Бросайте вашу технику и ходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропогандистам. Просто спасайте ваши жизни, уходите”, - зазначив Президент російською.
Глава держави зазначив також, що, поки продовжується злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, “ніби війна пройшла і їхньою територією”.
“ Для чого все це вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям”, - зазначив він.