Українці боротимуться до кінця, але війна не має тривати довго – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна не повинна продовжуватися довго та впевнений, що українці боротимуться до кінця. Про це він заявив в інтерв’ю Reuters та CNN, пише УНН.
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“Я б хотів вірити, що не дуже довго це буде продовжуватися. Світ вже розуміє, що треба садити за стіл перемовин Президента РФ поки ще з ним готові сісти за стіл перемовин, я також. Тому я не думаю, що це повинно бути довго. Я не можу вам сказати скільки і що для цього потрібно. Це не вимірюється вже грошима, це вимірюється, на жаль, вже людьми. Людей не буває дуже багато, я б дуже хотів би зберегти населення”, — сказав Зеленський.
Деталі
Він також наголосив, що боротися нація буде до кінця, до кінця свого життя.
Президент зазначив, що українці запекло борються з ворогом і здобувають перемоги саме тому, що перебувають у себе вдома й захищають своїх рідних та власні оселі.
“Ми захищаємо своє право жити. А що вони роблять тут? Вони навіть не розуміють нашу державу, вони не знають цих людей, вони не розуміють нашу філософію, наші прагнення, які ми люди. Вони нічого тут не знають. Їх просто сюди послали вбивати й вмирати. Тому ми сильніші тут на своїй землі і будемо сильніші”, — сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше Президент України Зеленський наголошував, що українці будуть боротися стільки, скільки потрібно з Росією, щоб звільнити Україну.
Зеленський також закликав російських солдатів не слухати своїх командирів і йти з України.