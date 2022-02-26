Україна буде боротися з Росією стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці будуть боротися стільки, скільки потрібно з Росією, щоб звільнити Україну, сказав він у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити нашу країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають постійно обстріли, то у ворога немає жодного шансу в цій безперечно народній війні”, - сказав Зеленський.
Доповнення
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російський окупант намагається змінити тактику, їх швидкий наступ великими колонами захлинувся.
Окрім того, він повідомив, що станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон.