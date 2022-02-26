Украина будет бороться с Россией столько, сколько нужно, чтобы освободить страну - Зеленский

“Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить нашу страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются постоянно обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой бесспорно народной войне”, - сказал Зеленский.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что российский оккупант пытается изменить тактику, их быстрое наступление большими колоннами захлебнулось.



Кроме того, он сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных русских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен.



