Ворог намагається змінити тактику, їх швидкий наступ великими колонами захлинувся - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади. Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Цитата:
“Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі”, — написав Резніков.
Деталі
За його словами, знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема — понад сто російських танків. Учора Стінгерами було збито 7 гелікоптерів.
“Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади. Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження”, — зазначив Резніков.
Резніков окремо звернувся до тих, хто свідомо співпрацює з російськими окупантами, або може бути введений ними в оману обіцянками “підзаробити”.
“За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них — трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно”, — наголосив міністр.
Доповнення
В ОП повідомляли, що станом на ранок 26 лютого понад 3,5 тис. загиблих росіян та близько 200 полонених.