Ворог намагається змінити тактику, їх швидкий наступ великими колонами захлинувся - Резніков

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 24577 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 45749 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 64045 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 92636 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 102251 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98621 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122516 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165350 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177582 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214972 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 63005 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 81673 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 147739 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 201518 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 33599 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 201409 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 147652 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 276097 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 396958 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 650544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 19494 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92977 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131019 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156255 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176943 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ворог намагається змінити тактику, їх швидкий наступ великими колонами захлинувся - Резніков

Ворог намагається змінити тактику, їх швидкий наступ великими колонами захлинувся - Резніков

Київ • УНН

 • 188501 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади. Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата:

“Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі”, — написав Резніков.

Деталі

За його словами, знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема — понад сто російських танків. Учора Стінгерами було збито 7 гелікоптерів.

“Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади. Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження”, — зазначив Резніков.

Резніков окремо звернувся до тих, хто свідомо співпрацює з російськими окупантами, або може бути введений ними в оману обіцянками “підзаробити”.

“За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них — трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно”, — наголосив міністр.

Доповнення

В ОП повідомляли, що станом на ранок 26 лютого понад 3,5 тис. загиблих росіян та близько 200 полонених.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68