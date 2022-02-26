Враг пытается изменить тактику, их быстрое наступление большими колоннами захлебнулось - Резников

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“Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Количество пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами”, — написал Резников.

Детали

По его словам, уничтожены сотни единиц бронетехники, в частности — более ста российских танков. Вчера Стингерами было сбито 7 вертолетов.

“Враг пытается изменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения. Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и тероборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение”, — отметил Резников.

Резников отдельно обратился к тем, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами, или может быть введен ими в заблуждение обещаниями “подзаработать”.

“За двое суток российские нелюди убили почти двести мирных граждан, из них - троих детей. Еще 33 ребенка ранены. При таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно”, — подчеркнул министр.

Дополнения

В ОП сообщали, что по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тыс. погибших россиян и около 200 пленных.