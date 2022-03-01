Украинцы будут бороться до конца, но война не должна длиться долго - Зеленский

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“Я бы хотел верить, что не очень долго это будет продолжаться. Мир уже понимает, что надо сажать за стол переговоров президента РФ пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров, я также. Поэтому я не думаю, что это должно быть долго. Я не могу вам сказать сколько и что для этого нужно. Это не измеряется уже деньгами, это измеряется, к сожалению, уже людьми. Людей не бывает очень много, я бы очень хотел бы сохранить население”, — сказал Зеленский.

Детали

Он также подчеркнул, что бороться нация будет до конца, до конца своей жизни.

Президент отметил, что украинцы отчаянно борются с врагом и одерживают победы именно потому, что находятся у себя дома и защищают своих родных и свои дома.

“Мы защищаем свое право жить. А что они делают здесь? Они даже не понимают наше государство, они не знают этих людей, они не понимают нашу философию, наши стремления, какие мы люди. Они ничего здесь не знают. Их прямо сюда послали убивать и умирать. Поэтому мы сильнее здесь на своей земле и будем сильнее”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Президент Украины Зеленский подчеркивал, что украинцы будут бороться столько, сколько нужно с Россией, чтобы освободить Украину.

Зеленский также призывал русских солдат не слушать своих командиров и уходить с Украины.