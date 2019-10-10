Зеленський заявив, що Портнов не має жодного стосунку до Офісу Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ексрадник Віктора Януковича Андрій Портнов не має ніякого відношення до теперішньої влади. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“Пан Портнов не має ніякого відношення до Офісу (Офісу Президента — ред.) і нашої влади. Що він робить, як він живе, і як в нього справи, він самостійна людина. Я запитав, чи він в розшуку, мені сказали, що, напевно, ні. Він вільна людина, громадянин України, мені так здається. Чи це пов’язано з моєю перемогою? Впевнений, що ні. Чи не співпадіння? Не знаю. Чи слідкую я за його діяльністю? В інтернеті”, — заявив Зеленський.
Зазначимо, що у 2014 році Портнов виїхав з України. Певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.
У кінці травня 2019 року він повернувся в Україну.
Як повідомляв УНН, колишній заступник глави АП часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав позови проти МЗС, Генпрокуратури і посольства України в Канаді через накладені на нього санкції.