Зеленский заявил, что Портнов не имеет никакого отношения к Офису Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет никакого отношения к нынешней власти. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Господин Портнов не имеет никакого отношения к Офису (Офису Президента - ред.) и нашей власти. Что он делает, как он живет, и как у него дела, он самостоятельный человек. Я спросил, в розыске ли, мне сказали, что, наверное, нет. Он свободный человек, гражданин Украины, мне так кажется. Связано ли это с моей победой? Уверен, что нет. Совпадение? Не знаю. Или слежу я за его деятельностью? В интернете", - заявил Зеленский.
Отметим, что в 2014 году Портнов выехал из Украины. Некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену.
В конце мая 2019 года он вернулся в Украину.
Как сообщал УНН, бывший заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде из-за наложенных на него санкций.