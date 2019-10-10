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Зеленский заявил, что Портнов не имеет никакого отношения к Офису Президента

Киев • УНН

 • 12711 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет никакого отношения к нынешней власти. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Зеленский заявил, что Портнов не имеет никакого отношения к Офису Президента

"Господин Портнов не имеет никакого отношения к Офису (Офису Президента - ред.) и нашей власти. Что он делает, как он живет, и как у него дела, он самостоятельный человек. Я спросил, в розыске ли, мне сказали, что, наверное, нет. Он свободный человек, гражданин Украины, мне так кажется. Связано ли это с моей победой? Уверен, что нет. Совпадение? Не знаю. Или слежу я за его деятельностью? В интернете", - заявил Зеленский.

Отметим, что в 2014 году Портнов выехал из Украины. Некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену.

В конце мая 2019 года он вернулся в Украину.

Как сообщал УНН, бывший заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде из-за наложенных на него санкций.

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