Обстріл Бабиного Яру: Зеленський закликав всіх євреїв світу кричати про вбивства мирних людей в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав всіх євреїв світу кричати про вбивства мирних людей в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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"Для будь-якої нормальної людини, яка знає історію, Бабин Яр це особлива частина Києва. Особлива частина Європи. Місце молитви. Місце пам'яті про сто тисяч людей, яких вбили нацисти. Місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце – мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту. У часи радянської влади там на кістках побудували телецентр. А ще спортивний комплекс. Господарські споруди. Зробили там парк. Щоб затерти справжню історію Бабиного Яру. Але за що його бомбили? Це вже за межею людяності", - наголосив Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії Київ абсолютно чужий.
"Вони нічого не знають про нашу столицю. Про нашу історію. Але у них є наказ – стерти нашу історію. Стерти нашу країну. Стерти нас усіх. В перший день війни жорстоко бомбили Умань, куди щороку приїжджають сотні тисяч євреїв. Помолитися. Потім Бабин Яр, де були розстріляно сто тисяч євреїв. Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу – хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців", - сказав Зеленський.
Доповнення
Окрім телевежі у Києві, російські окупанти також обстріляли Бабин Яр.
Внаслідок ворожого обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі столиці попередньо загинуло п’ятеро осіб, ще п’ятеро постраждало.