Ворожий обстріл Київської телевізійної вежі: загинуло п’ятеро осіб, ще п'ятеро постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі столиці попередньо загинуло п’ятеро осіб, ще п’ятеро постраждало. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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“Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи тривають”, — йдеться в повідомленні.
У той же час міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ніхто із співробітників не постраждав.
Додамо
Радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram показав сташні кадри з місця загибелі мирних людей.
"Весь цивілізований світ дивись і жахайся! Наслідки удару по київській телевишці. Ще годину тому це були живі люди! Чиїсь матері, батьки, діти!" - написав Геращенко.
Доповнення
Російські окупаційні сили вдарили по апаратній мовника на київській телевежі. Телеканали тимчасово не будуть доступні, проте незабаром підключать резервне мовлення частини каналів.