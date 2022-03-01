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Окупанти влучили в апаратну на київській телевишці. У МВС запевняють, невдовзі буде включено резервне мовлення

Окупанти влучили в апаратну на київській телевишці. У МВС запевняють, невдовзі буде включено резервне мовлення

Київ • УНН

 • 511449 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупаційні сили сили вдарили по апаратній мовника на київській телевежі. Телеканали тимчасово не будуть доступні, проте незабаром підключать резервне мовлення частини каналів. Про це повідомили в Міністерстві внутрышніх справ України, пише УНН.

Цитата

“Попадання в апаратну мовника на телевишці! Тимчасово є проблеми з телетрансляцією. Найближчим часом буде включено резервне мовлення!!!” — повідомили в МВС.

Раніше

Як писав УНН, російські окупанти завдали удару по Київській телевежі.

Про вибух біля київської телевежі повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко. Також є інформація вибухи в районі Борщагівки.

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