Окупанти влучили в апаратну на київській телевишці. У МВС запевняють, невдовзі буде включено резервне мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупаційні сили сили вдарили по апаратній мовника на київській телевежі. Телеканали тимчасово не будуть доступні, проте незабаром підключать резервне мовлення частини каналів. Про це повідомили в Міністерстві внутрышніх справ України, пише УНН.
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“Попадання в апаратну мовника на телевишці! Тимчасово є проблеми з телетрансляцією. Найближчим часом буде включено резервне мовлення!!!” — повідомили в МВС.
Раніше
Як писав УНН, російські окупанти завдали удару по Київській телевежі.
Про вибух біля київської телевежі повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко. Також є інформація вибухи в районі Борщагівки.