Оккупанты попали в аппаратную на киевской телевышке. В МВД уверяют, вскоре будет включено резервное вещание
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Русские оккупационные силы силы ударили по аппаратной вещателя на Киевской телебашне. Телеканалы временно не будут доступны, однако вскоре подключат резервное вещание части каналов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, пишет УНН.
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“Попадание в аппаратную вещателя на телевышке! Временно есть проблемы с телетрансляцией. В ближайшее время будет включено резервное вещание!!!" - сообщили в МВД.
Ранее
Как писал УНН, российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.
О взрыве у киевской телебашни сообщил и журналист Андрей Цаплиенко. Также есть информация о взрывах в районе Борщаговки.