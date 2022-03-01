Оккупанты попали в аппаратную на киевской телевышке. В МВД уверяют, вскоре будет включено резервное вещание

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“Попадание в аппаратную вещателя на телевышке! Временно есть проблемы с телетрансляцией. В ближайшее время будет включено резервное вещание!!!" - сообщили в МВД.

Ранее

Как писал УНН, российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.

О взрыве у киевской телебашни сообщил и журналист Андрей Цаплиенко. Также есть информация о взрывах в районе Борщаговки.