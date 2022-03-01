Вражеский обстрел Киевской телевизионной башни: погибли пять человек, еще пятеро пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате вражеского обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе столицы предварительно погибло пять человек, еще пятеро пострадало. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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“По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибло 5 человек и 5 человек пострадало. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
В то же время министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что никто из сотрудников не пострадал.
Добавим
Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram показал сташные кадры с места гибели мирных людей.
"Весь цивилизованный мир, смотри и ужасайся! Последствия удара по киевской телевышке. Еще час назад это были живые люди! Чьи-то матери, родители, дети!" – написал Геращенко.
Дополнения
Русские оккупационные силы ударили по аппаратной вещателя на Киевской телебашне. Телеканалы временно не будут доступны, однако вскоре подключат резервное вещание части каналов.