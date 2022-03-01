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15 марта, 19:03 • 81088 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120512 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112764 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107292 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94986 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93129 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81614 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Вражеский обстрел Киевской телевизионной башни: погибли пять человек, еще пятеро пострадали

Вражеский обстрел Киевской телевизионной башни: погибли пять человек, еще пятеро пострадали

Киев • УНН

 • 161690 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате вражеского обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе столицы предварительно погибло пять человек, еще пятеро пострадало. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Цитата

“По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибло 5 человек и 5 человек пострадало. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В то же время министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что никто из сотрудников не пострадал.

Добавим

Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram показал сташные кадры с места гибели мирных людей.

"Весь цивилизованный мир, смотри и ужасайся! Последствия удара по киевской телевышке. Еще час назад это были живые люди! Чьи-то матери, родители, дети!" – написал Геращенко.

Дополнения

Русские оккупационные силы ударили по аппаратной вещателя на Киевской телебашне. Телеканалы временно не будут доступны, однако вскоре подключат резервное вещание части каналов.

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