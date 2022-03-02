Обстрел Бабьего Яра: Зеленский призвал всех евреев мира кричать об убийствах мирных людей в Украине

Цитата

"Для любого нормального человека, который знает историю, Бабий Яр это особая часть Киева. Особая часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем надо быть, чтобы сделать такое место - мишенью для ракет? Вы убиваете во второй раз жертв Холокоста. Во времена советской власти там на костях построили телецентр. А еще спортивный комплекс. Хозяйственные постройки. Сделали там парк. Чтобы затереть настоящую историю Бабьего Яра. Но за что его бомбили? Это уже за гранью человечности", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент отметил, что такой ракетный удар свидетельствует, что для многих людей в России Киев совершенно чужой.

"Они ничего не знают о нашей столице. О нашей истории. Но у них есть приказ - стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех. В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Потом Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира - разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев", - сказал Зеленский.

Дополнение

Кроме телебашни в Киеве, российские оккупанты также обстреляли Бабий Яр.

В результате вражеского обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе столицы предварительно погибло пять человек, еще пятеро пострадало.



