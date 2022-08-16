Зеленський закликав українців не наближатися до військових об’єктів армії рф та місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку

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"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби. Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, "головотяпство". Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей", - наголосив він.

Зеленський підкреслив: що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі.

"І черга цими днями на виїзд із Криму в росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - сказав президент.

Нагадаємо

Із села Майського під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомили, що горить склад боєприсів.

При цьому державні росЗМІ повідомляють, що у Джанкої в тимчасово окупованому Криму горить трансформаторна підстанція.

У силових структурах тимчасово окупованого Кримського півострова стверджують, що трансформаторна підстанція почала горіти після сильної "бавовни" о 6-й годині ранку у вівторок.

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