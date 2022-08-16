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Зеленский призвал украинцев не приближаться к военным объектам армии рф и местам, где они хранят боеприпасы и технику

Киев • УНН

 • 103408 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не приближаться к военным объектам российской армии и местам, где они хранят боеприпасы и технику, чтобы не подвергать себя опасности. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Зеленский призвал украинцев не приближаться к военным объектам армии рф и местам, где они хранят боеприпасы и технику

Цитата

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем тем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы. Причины взрывов на оккупированной территории могут быть разные, очень разные, в частности, цитирую определение самих оккупантов: "головотяпство". Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул: чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли.

"И очередь в эти дни на выезд из Крыма в россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или по крайней мере чувствует, что Крым – не место для них", - сказал президент.

Напомним 

Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщили, что горит склад боеприсов.

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.

В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.

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