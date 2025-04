"Бавовна" під Джанкоєм: з'явились перші супутникові знімки після вибухів

Деталі

На фото ворожий склад боєприпасів у Майському від 15 серпня та 16 серпня - уже, власне, після вибухів.

Супутникові знімки надані компанією Planet.

Додамо, що на світлинах можна побачити пожежу у будівлях, де зберігалися боєприпаси.

New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy

— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022

Доповнення

Із села Майського під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомили, що горить склад боєприсів.

При цьому державні росЗМІ повідомляють, що у Джанкої в тимчасово окупованому Криму горить трансформаторна підстанція.

У силових структурах тимчасово окупованого Кримського півострова стверджують, що трансформаторна підстанція почала горіти після сильної "бавовни" о 6-й годині ранку у вівторок.