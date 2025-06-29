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рф безпосередньо загрожує нашим життям у Німеччині – глава МЗС

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від недооцінки загрози, яку росія становить для Німеччини, називаючи агресію проти України найбільшою загрозою безпеці Європи. Він наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону та продовження підтримки Києва.

рф безпосередньо загрожує нашим життям у Німеччині – глава МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку росія становить для Німеччини.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Spiegel.

Деталі

росія також безпосередньо загрожує нашому життю в мирі та свободі в Німеччині

– заявив Вадефуль газетам Funke Media Group. 

Він наголосив, що російська агресія проти України є і залишається найбільшою загрозою для безпеки Європі та найважливішим питанням німецької зовнішньої політики.

За словами Вадефула, резолюції НАТО з Гааги, згідно з якими Альянс погодився збільшити витрати на оборону до 5% від економічного обсягу, були "правильними та необхідними".

Президент росії володимир путін "атакує моральний дух українського народу невибірковим бомбардуванням та терором. Свобода України — найважливіше випробування нашої непохитності як європейців".

Вадефуль неодноразово попереджав про загрозу з боку росії в минулому. У нещодавньому інтерв'ю SPIEGEL він сказав:

Чим послідовнішою буде позиція Заходу щодо москви, тим більша ймовірність того, що володимир путін погодиться на переговори". Він додав, що продовження військової підтримки Києва "необхідне для нашої свободи

- сказав Вадефуль.

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна захищає безпеку Європи, тому партнери з НАТО продовжать її підтримку. За його словами, значне зміцнення НАТО є сильним результатом для України.

 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що в росії є плани розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія може напасти на країну-члена НАТО протягом п'яти років для того, щоб перевірити Альянс. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Гаага
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
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