Поки існують санкції, це хоч якось утримує росію від того, щоб не напасти на Європу - Єрмак

росія поки не нападає на країни Європи та НАТО через те, що працюють санкції проти москви. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

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Поки існують санкції, це хоч якось утримує росію від того… бо такі плани в них є, щоб після України… і вони мають ці плани, розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО. І єдине, що може їх утримувати - це героїчна боротьба нашої української нації, і друге - це санкції. Я можу сказати, що сьогодні європейські партнери і американці це усвідомлюють. Також важлива, безумовно, позиція Сполучених Штатів - сказав Єрмак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції. Санкції спрямовані проти понад 50 російських фізичних осіб та понад 30 організацій.