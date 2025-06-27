Поки існують санкції, це хоч якось утримує росію від того, щоб не напасти на Європу - Єрмак
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що санкції успішно стримують росію від агресії щодо Європи та НАТО. Він наголосив, що санкції та боротьба української нації - єдині, що їх утримують.
росія поки не нападає на країни Європи та НАТО через те, що працюють санкції проти москви. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.
Деталі
Поки існують санкції, це хоч якось утримує росію від того… бо такі плани в них є, щоб після України… і вони мають ці плани, розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО. І єдине, що може їх утримувати - це героїчна боротьба нашої української нації, і друге - це санкції. Я можу сказати, що сьогодні європейські партнери і американці це усвідомлюють. Також важлива, безумовно, позиція Сполучених Штатів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції. Санкції спрямовані проти понад 50 російських фізичних осіб та понад 30 організацій.