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Поки існують санкції, це хоч якось утримує росію від того, щоб не напасти на Європу - Єрмак

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що санкції успішно стримують росію від агресії щодо Європи та НАТО. Він наголосив, що санкції та боротьба української нації - єдині, що їх утримують.

Поки існують санкції, це хоч якось утримує росію від того, щоб не напасти на Європу - Єрмак

росія поки не нападає на країни Європи та НАТО через те, що працюють санкції проти москви. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак  під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Деталі

Поки існують санкції, це хоч якось утримує росію від того… бо такі плани в них є, щоб після України… і вони мають ці плани, розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО. І єдине, що може їх утримувати - це героїчна боротьба нашої української нації, і друге - це санкції. Я можу сказати, що сьогодні європейські партнери і американці це усвідомлюють. Також важлива, безумовно, позиція Сполучених Штатів

- сказав Єрмак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції. Санкції спрямовані проти понад 50 російських фізичних осіб та понад 30 організацій.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаНовини Світу
НАТО
Андрій Єрмак
Europe
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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