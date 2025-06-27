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Пока существуют санкции, это хоть как-то удерживает россию от того, чтобы не напасть на Европу - Ермак

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что санкции успешно сдерживают россию от агрессии в отношении Европы и НАТО. Он подчеркнул, что санкции и борьба украинской нации — единственные, что их удерживают.

Пока существуют санкции, это хоть как-то удерживает россию от того, чтобы не напасть на Европу - Ермак

россия пока не нападает на страны Европы и НАТО из-за того, что работают санкции против москвы. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Подробности

Пока существуют санкции, это хоть как-то удерживает россию от того… потому что такие планы у них есть, чтобы после Украины… и они имеют эти планы, начать войну против Европы, против стран НАТО. И единственное, что может их удерживать - это героическая борьба нашей украинской нации, и второе - это санкции. Я могу сказать, что сегодня европейские партнеры и американцы это осознают. Также важна, безусловно, позиция Соединенных Штатов

- сказал Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 27 июня о санкциях. Санкции направлены против более 50 российских физических лиц и более 30 организаций.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществополитикаНовости Мира
НАТО
Андрій Єрмак
Европа
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Украина
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