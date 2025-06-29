РФ напрямую угрожает нашим жизням в Германии – глава МИД

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предостерег от преуменьшения угрозы, которую Россия представляет для Германии.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Spiegel.

Россия также непосредственно угрожает нашей жизни в мире и свободе в Германии

Он подчеркнул, что российская агрессия против Украины является и остается наибольшей угрозой безопасности Европе и важнейшим вопросом немецкой внешней политики.

По словам Вадефуля, резолюции НАТО из Гааги, согласно которым Альянс согласился увеличить расходы на оборону до 5% от экономического объема, были "правильными и необходимыми".

Президент России Владимир Путин "атакует моральный дух украинского народа неизбирательной бомбардировкой и террором. Свобода Украины — важнейшее испытание нашей непоколебимости как европейцев".

Вадефуль неоднократно предупреждал об угрозе со стороны России в прошлом. В недавнем интервью SPIEGEL он сказал:

Чем последовательнее будет позиция Запада по отношению к Москве, тем больше вероятность того, что Владимир Путин согласится на переговоры". Он добавил, что продолжение военной поддержки Киева "необходимо для нашей свободы