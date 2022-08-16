"Хлопок" под Джанкоем: появились первые спутниковые снимки после взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Появились первые снимки последствий взрывов на российском складе боеприпасов под Джанкоем в оккупированном Крыму. Их в Twitter обнародовал журналист программы расследований «Схемы» Кирилл Овсяный, передает УНН.
Детали
На фото вражеский склад боеприпасов в Майском от 15 августа и 16 августа - уже собственно после взрывов.
Спутниковые снимки предоставлены компанией Planet.
Добавим, что на фотографиях можно увидеть пожар в зданиях, где хранились боеприпасы.
New satellite images by @planet. Explosions в российской army ammunition depot вблизи #Dzhankoy в заселенной Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022
Дополнение
Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщили, что горит склад боеприсов.
При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.
В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.