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"Хлопок" под Джанкоем: появились первые спутниковые снимки после взрывов

Киев • УНН

 • 238684 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Появились первые снимки последствий взрывов на российском складе боеприпасов под Джанкоем в оккупированном Крыму. Их в Twitter обнародовал журналист программы расследований «Схемы» Кирилл Овсяный, передает УНН.

"Хлопок" под Джанкоем: появились первые спутниковые снимки после взрывов

Детали

На фото вражеский склад боеприпасов в Майском от 15 августа и 16 августа - уже собственно после взрывов.

Спутниковые снимки предоставлены компанией Planet.

Добавим, что на фотографиях можно увидеть пожар в зданиях, где хранились боеприпасы.

New satellite images by @planet. Explosions в российской army ammunition depot вблизи #Dzhankoy в заселенной Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy

— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022

Дополнение

Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщили, что горит склад боеприсов.

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.

В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.

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