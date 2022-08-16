"Хлопок" под Джанкоем: появились первые спутниковые снимки после взрывов

Детали

На фото вражеский склад боеприпасов в Майском от 15 августа и 16 августа - уже собственно после взрывов.

Спутниковые снимки предоставлены компанией Planet.

Добавим, что на фотографиях можно увидеть пожар в зданиях, где хранились боеприпасы.

New satellite images by @planet. Explosions в российской army ammunition depot вблизи #Dzhankoy в заселенной Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy

Дополнение

Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщили, что горит склад боеприсов.

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.

В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.