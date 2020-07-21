Зеленський закликав Швейцарію долучитися до розвитку туризму в Україні

"Наша країна не надто відкрита світу як країна туристична. Швейцарія має бренд – крім країни якісної інфраструктури, ми всі знаємо великі гірськолижні курорти", – сказав Зеленський.

Так, Президент переконаний, що наша держава теж має добрі перспективи розвитку туристичної галузі. Він запросив швейцарських інвесторів до участі у цьому процесі.

"В України теж є потенціал, достатньо довгий туристичний сезон, країна велика, поруч сусіди, які з радістю приїжджають. Я хотів би, щоб ваші інвестори, ваш бізнес придивилися до вкладання в інфраструктуру, серед іншого, у туристичну", – зауважив він.

Зеленський також розповів про велику приватизацію та концесію в Україні.

"Три порти виставлено на продаж, а три – на концесію", – додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також поінформував про розбудову інфраструктури країни.

Глава держави також розповів про останні ініціативи української влади щодо ситуації на Донбасі.

Водночас Президент зазначив, що через відсутність доступу міжнародних організацій українська влада, на жаль, не знає реальної ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський наголосив на необхідності вирішення питання гуманітарної допомоги українцям, які проживають в окупації.

Зокрема, Україна могла б долучитися до забезпечення їх апаратами ШВЛ.

"Треба, щоб та сторона приймала гуманітарну допомогу. Це питання життя", – наголосив він.

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга зі свого боку оцінила зусилля Президента задля встановлення миру в Україні – вона зазначила, що Володимир Зеленський доклав чимало зусиль для закінчення війни.

Як повідомлялося в УНН, сьогодні у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.