Зеленский призвал Швейцарию присоединиться к развитию туризма в Украине

"Наша страна не слишком открыта миру как страна туристическая. Швейцария имеет бренд - кроме страны качественной инфраструктуры, мы все знаем большие горнолыжные курорты", - сказал Зеленский.

Так, Президент убежден, что наше государство тоже имеет хорошие перспективы развития туристической отрасли. Он пригласил швейцарских инвесторов к участию в этом процессе.

"В Украине тоже есть потенциал, достаточно долгий туристический сезон, страна большая, рядом соседи, которые с радостью приезжают. Я хотел бы, чтобы ваши инвесторы, ваш бизнес присмотрелись к вложению в инфраструктуру, в том числе, в туристическую", - отметил он.

Зеленский также рассказал о большой приватизации и концессии в Украине.

"Три порта выставлено на продажу, а три - на концессию", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также проинформировал о развитии инфраструктуры страны.

Глава государства также рассказал о последних инициативах украинской власти по ситуации на Донбассе.

В то же время Президент отметил, что из-за отсутствия доступа международных организаций украинская власть, к сожалению, не знает реальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью на временно оккупированных территориях.

Зеленский отметил на необходимости решения вопроса гуманитарной помощи украинцам, проживающих в оккупации.

В частности, Украина могла бы присоединиться к обеспечению их аппаратами ИВЛ.

"Надо, чтобы та сторона принимала гуманитарную помощь. Это вопрос жизни", - подчеркнул он.

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга со своей стороны оценила усилия Президента для установления мира в Украине - она отметила, что Владимир Зеленский приложил немало усилий для окончания войны.

Как сообщалось в УНН, сегодня в Киеве состоялась торжественная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги.