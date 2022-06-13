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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський закликав Німеччину підтримати Україну та менше турбуватися про росію

Зеленський закликав Німеччину підтримати Україну та менше турбуватися про росію

Київ • УНН

 • 125037 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив Олафа Шольца продемонструвати беззастережну підтримку Києва, звинувативши канцлера Німеччини в тому, що він надто стурбований наслідками стосунків Берліна з Москвою. передає УНН.

Деталі

Коментарі Зеленського, зроблені в інтерв'ю німецькому громадському мовнику ZDF, пролунали на тлі повідомлень про те, що Шольц може здійснити свою першу поїздку до Києва з початку війни у ​​четвер.

"Нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що Німеччина підтримує Україну, - сказав він. - Він та його уряд мають вирішити: не може бути компромісу між Україною та відносинами з росією".

Доповнення

Україна та її західні союзники розкритикували Францію, Німеччину та Італію за затягування підтримки України в боротьбі з російськими окупантами, звинувачуючи їх у тому, що вони зволікають з постачанням зброї.

В Німеччині серед молодших партнерів Шольца з коаліції також зростає розчарування тим, що вони називають "недоліками в його керівництві" по відношенню до України, що може стати внутрішнім розколом, який ризикує підірвати єдність Заходу проти росії.

Раніше у понеділок Шольц повідомив журналістам, що Німеччина відправляє Україні одні з найпередовіших у світі мобільних артилерійських систем, додавши, що на це потрібен час, оскільки Німеччині спочатку потрібно було навчити українських військових їх використанню.

Українські Національні Новини

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