Зеленський закликав Німеччину підтримати Україну та менше турбуватися про росію

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Коментарі Зеленського, зроблені в інтерв'ю німецькому громадському мовнику ZDF, пролунали на тлі повідомлень про те, що Шольц може здійснити свою першу поїздку до Києва з початку війни у ​​четвер.

"Нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що Німеччина підтримує Україну, - сказав він. - Він та його уряд мають вирішити: не може бути компромісу між Україною та відносинами з росією".

Доповнення

Україна та її західні союзники розкритикували Францію, Німеччину та Італію за затягування підтримки України в боротьбі з російськими окупантами, звинувачуючи їх у тому, що вони зволікають з постачанням зброї.

В Німеччині серед молодших партнерів Шольца з коаліції також зростає розчарування тим, що вони називають "недоліками в його керівництві" по відношенню до України, що може стати внутрішнім розколом, який ризикує підірвати єдність Заходу проти росії.

Раніше у понеділок Шольц повідомив журналістам, що Німеччина відправляє Україні одні з найпередовіших у світі мобільних артилерійських систем, додавши, що на це потрібен час, оскільки Німеччині спочатку потрібно було навчити українських військових їх використанню.