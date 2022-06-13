Шольц відповів на критику щодо постачання Німеччиною зброї в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув критику про те, що Німеччина надто повільно постачає важке озброєння Україні. Про це УНН пише з посиланням на Politico.
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"Ми доставимо всю зброю, яку ми схвалили", - сказав Шольц, додавши, що українські сили спочатку мають бути навчені використанню зброї.
"Йдеться про справді важку техніку. Ви повинні вміти її використати, ви повинні бути навчені для цього", — сказав Шольц, додавши, що українські солдати зараз проходять навчання в Німеччині з цією метою.
Додамо
Посол України у Німеччині Андрій Мельник у понеділок знову закликав Берлін прискорити постачання зброї.
"Чому ви відмовляєте у передачі БМП Marder поки Україна спливає кров'ю на ваших очах?", - сказав він.
Тим часом Шольц відмовився підтвердити повідомлення про те, що він має прибути до Києва у четвер разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
Що передувало
Після вторгнення росії уряд Шольца скасував давню німецьку політику відмови від відправки зброї до зон бойових дій, щоб постачати оборонну зброю Україні.
Ще кілька днів тому Шольц утримувався від схвалення передачі важких озброєнь. Проте у вівторок його уряд оголосив, що поставить Україні зенітні танки.
В інтерв'ю газеті Bild am Sonntag Шольц відкинув критику на свою адресу та захистив обережну позицію Берліна щодо відправлення важкого озброєння.
"Я швидко приймаю рішення та погоджую їх із нашими союзниками. Я з підозрою ставлюся до поспішних дій та самостійних зусиль Німеччини", - сказав він.