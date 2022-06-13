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Шольц ответил на критику относительно поставки Германией оружия в Украину

Шольц ответил на критику относительно поставки Германией оружия в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг критику о том, что Германия слишком медленно поставляет тяжелое вооружение Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Цитата

"Мы доставим все оружие, которое мы одобрили", - сказал Шольц, добавив, что украинские силы изначально должны быть обучены использованию оружия.

"Речь идет о действительно тяжелой технике. Вы должны уметь ее использовать, вы должны быть обучены для этого", — сказал Шольц, добавив, что украинские солдаты сейчас проходят обучение в Германии в этих целях.

Добавим

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в понедельник снова призвал Берлин ускорить поставки оружия.

"Почему вы отказываете в передаче БМП Marder пока Украина истекает кровью на ваших глазах?", - сказал он.

Между тем, Шольц отказался подтвердить сообщение о том, что он должен прибыть в Киев в четверг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Что предшествовало

После вторжения россии правительство Шольца отменило давнюю германскую политику отказа от отправки оружия в зоны боевых действий, чтобы поставлять оборонное оружие Украине.

Еще несколько дней назад Шольц воздерживался от одобрения передачи тяжелых вооружений. Однако во вторник его правительство объявило, что поставит Украине зенитные танки.

В интервью газете Bild am Sonntag Шольц отверг критику в свой адрес и защитил осторожную позицию Берлина по отправлению тяжелого вооружения.

"Я быстро принимаю решения и согласую их с нашими союзниками. Я с подозрением отношусь к поспешным действиям и самостоятельным усилиям Германии", - сказал он.

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