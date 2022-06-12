Мельник звернувся до уряду ФРН: чому ви відмовляєте у передачі БМП Marder поки Україна спливає кров'ю на ваших очах?

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«Шановний уряд світлофора, чому ви відмовляєте українській армії у цих БМП "Marder", які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall, тоді як Україна на ваших очах спливає кров'ю на Донбасі? 109 днів руйнівної війни росії. Чому?», - запитує посол у своєму Twitter.

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Як писав УНН, німецький концерн Rheinmetall модернізує 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, які раніше перебували на озброєнні бундесверу.

За словами голови концерну, кілька БМП вже готові до використання та можуть бути негайно відправлені до України. Проте, рішення про таку передачу приймає уряд.