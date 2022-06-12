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Мельник звернувся до уряду ФРН: чому ви відмовляєте у передачі БМП Marder поки Україна спливає кров'ю на ваших очах?

Мельник звернувся до уряду ФРН: чому ви відмовляєте у передачі БМП Marder поки Україна спливає кров'ю на ваших очах?

Київ • УНН

 • 442437 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник цікавиться у німецького уряду, чому він відмовляє у передачі БМП Marder української армії, пише УНН.

Цитата

«Шановний уряд світлофора, чому ви відмовляєте українській армії у цих БМП "Marder", які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall, тоді як Україна на ваших очах спливає кров'ю на Донбасі? 109 днів руйнівної війни росії. Чому?», - запитує посол у своєму Twitter.

Додамо

Як писав УНН, німецький концерн Rheinmetall модернізує 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, які раніше перебували на озброєнні бундесверу.

За словами голови концерну, кілька БМП вже готові до використання та можуть бути негайно відправлені до України. Проте, рішення про таку передачу приймає уряд.

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