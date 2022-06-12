Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 БМП для Украины

Детали

По словам Паппергера, несколько БМП уже готовы к использованию и могут быть немедленно отправлены в Украину.

"Когда и куда будут поставлены эти Marder, решит правительство ФРГ", - добавил он.

Одновременно Rheinmetall занимается модернизацией 88 танков Leopard 1 и нескольких танков Leopard 2.

Ранее

Как сообщили СМИ накануне, власти Германии заблокировали планы Испании передать танки Leopard 2A4 Украине.