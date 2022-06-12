Німецький концерн Rheinmetall модернізує 100 БМП для України

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За словами Паппергера, кілька БМП вже готові до використання та можуть бути негайно відправлені до України.

"Коли і куди буде поставлено ці Marder, вирішить уряд ФРН", - додав він.

Одночасно Rheinmetall займається модернізацією 88 танків Leopard 1 та кількох танків Leopard 2.

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Як повідомили ЗМІ напередодні, влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати танки Leopard 2A4 Україні.