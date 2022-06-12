Німецький концерн Rheinmetall модернізує 100 БМП для України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Німецький концерн Rheinmetall модернізує 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, які раніше були на озброєнні бундесверу. Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
За словами Паппергера, кілька БМП вже готові до використання та можуть бути негайно відправлені до України.
"Коли і куди буде поставлено ці Marder, вирішить уряд ФРН", - додав він.
Одночасно Rheinmetall займається модернізацією 88 танків Leopard 1 та кількох танків Leopard 2.
Раніше
Як повідомили ЗМІ напередодні, влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати танки Leopard 2A4 Україні.