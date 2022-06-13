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Зеленский призвал Германию поддержать Украину и меньше беспокоиться о россии

Зеленский призвал Германию поддержать Украину и меньше беспокоиться о россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Олафа Шольца продемонстрировать безоговорочную поддержку Киева, обвинив канцлера Германии в том, что он слишком озабочен последствиями отношений Берлина с Москвой. передает УНН.

Детали

Комментарии Зеленского, сделанные в интервью немецкому общественному вещателю ZDF, прозвучали на фоне сообщений о том, что Шольц может совершить свою первую поездку в Киев с начала войны в четверг.

"Нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что Германия поддерживает Украину, – сказал он. – Он и его правительство должны решить: не может быть компромисса между Украиной и отношениями с россией".

Дополнение

Украина и ее западные союзники раскритиковали Францию, Германию и Италию за затягивание поддержки Украины в борьбе с российскими оккупантами, обвиняя их в том, что они медлят с поставками оружия.

В Германии среди младших партнеров Шольца из коалиции также растет разочарование тем, что они называют "недостатками в его руководстве" по отношению к Украине, что может стать внутренним расколом, рискующим подорвать единство Запада против россии.

Ранее в понедельник Шольц сообщил журналистам, что Германия отправляет Украине одни из самых передовых в мире мобильных артиллерийских систем, добавив, что на это нужно время, поскольку Германии сначала нужно было научить украинских военных их использованию.

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