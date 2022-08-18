Зеленський закликав Ердогана та Генсека ООН озвучити максимально жорстку позицію щодо псевдореферендумів на окупованих територіях

Цитата

“Закликав і пана Президента (Туреччини – ред.), і пана Генерального секретаря ООН озвучити максимально жорстку позицію щодо планових росією псевдореферендумів на окупованій території. На будь-якій псевдореферендум буде удар по обличчю міжнародною спільнотою”, – наголосив Президент.

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Він також додав, що сьогодні відбулися предметні перемовини щодо експортно-зернової ініціативи. Зокрема, вже є результат не тільки для України, а й для всього світу.

“Відчувається, що гострота глобальної продовольчої кризи зменшується. Тому дуже потрібно більше безпеки, більше обсягу експорту, більше суден, які можуть постачати українське продовольство з наших портів”, – продовжив Президент.

Окрім того, дуже предметні переговори з багатьох тем відбулися сьогодні з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили оборонну співпрацю – економічну та енергетичну. Зеленський додав, що Туреччина готова взяти під патронат відбудову Харкова та Харківську область.

“І хочу зазначити ще одну річ: надзвичайно жорстка ніч була у Харкові – більше 10 загиблих. Знову обстріляні Миколаїв і Запоріжжя. Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоча б кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози по Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на Запорізькій АЕС. Ми бачимо, що відбувалось в Оленівці. Ми з вами повинні думати тільки про те, як перемогти на полі бою, на політичному фронті, на інформаційному протистоянні, в економічній площині – всюди”, – резюмував Голова держави.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральний секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, що “ми не хочемо пережити новий Чорнобиль”.

Ердоган наголосив, що Анкара надає підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, та підтримуємо українських друзів, і продовжить робити це й надалі.