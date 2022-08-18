Ердоган про воєнні дії навколо ЗАЕС: ми не хочемо пережити новий Чорнобиль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральний секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, говорячи про воєнні дії навколо ЗАЕС, передає УНН.
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«Ми висловили стурбованість воєнними діями навколо Запорізької атомної електростанції. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль», - сказав Ердоган.
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«Анкара надає підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Ми підтримуємо наших українських друзів і продовжимо робити це й надалі», - наголосив президент.
За його словами, у Туреччині тимчасово розміщено близько 325 тисяч українців. Крім того, Туреччина взяла 1507 осіб, у тому числі 1099 дітей-сиріт. Ці особи будуть перебувати на території Туреччини до нормалізації ситуації в Україні, зазначив президент.
Ердоган повідомив, що Туреччина відправила до України 98 вантажівок із гуманітарною допомогою.
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У Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Очікувалось, що на цій зустрічі сторони обговорять реалізацію "зернової угоди" та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.