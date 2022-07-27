Зеленський вніс у ВР подання на призначення Костіна Генпрокурором
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський відправив у парламент проект постанови про надання згоди на призначення народного депутата, голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. Його зареєстровано на сайті Верховної Ради, пише УНН.
Деталі
Президентський проект постанови про надання згоди на призначення Президентом України Костіна А.Є. на посаду Генерального прокурора зареєстрований під №7593 від 27 липня.
Як зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, через 1,5 години має відбутися правоохороний комітет ВР щодо розгляду цього питання.
Доповнення
19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. У той же день Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора, що схвалила перед тим Рада.
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у найближчі 10 днів очікується призначення нового Генерального прокурора.
Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що звільнення Івана Баканова та Ірини Венедіктової не стануть останніми у державних структурах.