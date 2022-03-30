Зеленський виступить перед парламентом Австралії 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Австралії у четвер, 31 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністр зайнятості Австралії Стюарт Роберт сьогодні заявив у парламенті, що Зеленський виступить із зверненням через відеозв'язок о 17:30 за місцевим часом (09:30 за київським).
Як зазначили, Австралія постачала в Україну оборонне обладнання та гуманітарні вантажі, а також ввела заборону на експорт в росію глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів.
Доповнення
Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн повідомляв, що країна вводить санкції проти 39 громадян рф, які пов’язані зі "справою Магнітського".