Зеленський виступить перед парламентом Австралії 31 березня

Деталі

Міністр зайнятості Австралії Стюарт Роберт сьогодні заявив у парламенті, що Зеленський виступить із зверненням через відеозв'язок о 17:30 за місцевим часом (09:30 за київським).

Як зазначили, Австралія постачала в Україну оборонне обладнання та гуманітарні вантажі, а також ввела заборону на експорт в росію глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів.

Доповнення

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн повідомляв, що країна вводить санкції проти 39 громадян рф, які пов’язані зі "справою Магнітського".



