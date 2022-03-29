Австралія вводить санкції проти 39 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Австралія вводить санкції проти 39 громадян рф, які пов’язані зі "справою Магнітського". Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн.
Деталі
Як зазначається у заяві, уряд, вшановуючи Сергія Магнітського, та всіх, хто захищає верховенство закону, запроваджує санкції "проти 14 російських осіб, відповідальних за серйозну корупцію, яку він викрив".
Також під санкції підпадуть 25 росіян, причетних до смерті Магнітського.
"Ці особи підпадають під цілеспрямовані фінансові санкції, включаючи заморожування активів і заборону на поїздки" – ідеться в заяві.
Довідка
"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.
Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків.
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